«Роскосмосу» предложат начать новый набор в отряд космонавтов в 2022 году

Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина намерен в середине 2022 года обратиться в «Роскосмос» с предложением открыть новый набор в отряд космонавтов. Об этом рассказал начальник ЦПК Максим Харламов, сообщает ТАСС.

«В начале этого года мы приступили к подготовке нового набора. Решение о наборе принимает Роскосмос, мы с таким предложением планируем обратиться в госкорпорацию в середине следующего года», — сказал он.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация прекратит практику предварительной проверки информации, распространяемой космонавтами в социальных сетях. Он добавил, что космонавты будут самостоятельно «обеспечивать для себя понимание рамок того, что нужно рассказывать людям».

16 июля первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил, что российские космонавты, начиная со следующего месяца будут получать повышенную зарплату.