Ученые: отказ от жирной рыбы сокращает жизнь сильнее, чем курение

Нехватка омега-3 в рационе сокращает жизнь сильнее, чем курение, выяснили специалисты из Гуэлфского университета в Канаде. Детали они изложили в статье в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Исследователи проанализировали данные Фрамингемского исследования сердца — одного из самых продолжительных эпидемиологических исследований в истории медицины. Наблюдения за несколькими поколениями жителей американского города Фрамингема велись почти 65 лет и были направлены на поиск факторов, влияющих на состояние сердечно-сосудистой системы. На этой работе основаны многие открытия, касающиеся питания, физических нагрузок и лекарств.

Омега-3-индекс, показатель, отражающий баланс жирных кислот, — один из маркеров, позволяющих оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Сравнивая влияние разных факторов, исследователи обнаружили, что нехватка омега-3 может сокращать жизнь сильнее, чем курение — если вредная привычка к пожилому возрасту отнимает в среднем четыре года жизни, то недостаток полиненасыщенных жирных кислот — около пяти.

Омега-3 полезна для сердца и препятствует тромбообразованию, поясняют авторы работы. В частности, в Японии, где средний Омега-3-индекс превышает 8%, ожидаемая продолжительность жизни примерно на пять лет больше, чем в США, где он равен 5%.

Восполнить нехватку омега-3 можно, увеличив в рационе долю жирной рыбы — лосося, скумбрии. Здоровому человеку хватит двух порций рыбы в неделю.