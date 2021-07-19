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Российские космонавты на МКС могут остаться без скафандров

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CCTV/Reuters

Российские космонавты на Международной космической станции не смогут выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых. Об этом сообщил генеральный директор — генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков, передает РИА «Новости».

По его словам, он три года добивается заключения контракта по изготовлению новой партии скафандров, но пока безрезультатно.

Поздняков отметил, что из-за этой задержки в заказе новых скафандров пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, используемые в производстве. Новые материалы потребует больших сумм и сроков производства, а также дополнительных испытаний, добавил генеральный конструктор.

С 2017 года российские космонавты на МКС используют скафандры «Орлан-МКС», а в качестве резервного хранят на борту станции «космический доспех» предыдущего поколения – «Орлан-МК». Ново поколение скафандров за счет использования полиуретановой оболочки вместо резиновой рассчитано на 20 выходов в открытый космос против 15 у предыдущего поколения.

Скафандр «Орлан-МКС» будет представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее NASA заявило об обнаружении нескольких возможных мест утечки в российском модуле МКС.

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