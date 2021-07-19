Россия провела испытания кресла для лунного космического корабля

Россия успешно провела испытания кресла, которое будет установлено в космический лунный корабль «Орел». Об этом рассказал генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков, передает РИА «Новости».

«Проведено несколько сбросов массо-габаритного макета кресла. Подтверждено, что амортизация работает, параметры кресла выбраны правильно», — сказал он.

Поздняков отметил, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы снизить массу кресла. Это делается по требованию заказчика в лице Ракетно-космической корпорации «Энергия».

В марте Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне.

Москва и Пекин планируют создать на поверхности и орбите Луны комплекс экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ. В их числе отработка технологий беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на спутнике Земли.