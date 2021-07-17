Американские ученые обнаружили лекарства, минимизирующие последствия COVID-19

Исследователи из Сан-Диего обнаружили, что статины, лекарства для снижения холестерина, могут минимизировать неблагоприятные последствия коронавирусной инфекции. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи провели анализ медицинских записей из национального американского реестра во время пандемии. Выборка пациентов состояла из людей, которые принимали или не принимали статины до заражения COVID-19 и госпитализации.

В общей сложности специалисты проанализировали медицинские записи более 10 тысяч пациентов. Ученым удалось обнаружить, что лекарство снижает риск смертности от коронавируса в больницах на 41%. В исследовании утверждается, что свойства статинов в борьбе с COVID-19 также могут быть связаны с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АФ2). Это мембранный белок, с помощью которого в клетки попадает коронавирус.

«Когда мы столкнулись с этим вирусом в начале пандемии, было много предположений о некоторых лекарствах, которые влияют на рецептор АФ2 организма, включая статины, и о том, могут ли они повлиять на риск Covid-19», — подчеркнул руководитель исследовательской группы Лори Дэниелс.

Ранее группа исследователей из США обнаружила антитело, эффективно нейтрализующее частицы SARS-CoV-2.