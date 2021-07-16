Кабмин одобрил переговоры о продаже российских ракетных двигателей в США

Правительство России одобрило проведение переговоров о заключении контракта на поставку российских ракетных двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) для американской компании Orbital Sciences LLC. Об этом сообщается в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованном на интернет портале-правовой информации.

Отмечается, что заключение контракта возможно в случае урегулирования вопросов с Минобороны и Роскосмосом. США также должны гарантировать, что ракеты Antares с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов.

Ранее сообщалось, что Россия потратит до 3,7 млрд рублей на аналог телескопа «Хаббл». НПО им. Лавочкина, подведомственное Роскомосу, планирует выполнить работы по созданию космического телескопа к концу 2025 года. До этого, в 2016 году, на научно-исследовательские работы по этому проекту было выделено 2,9 млрд рублей.