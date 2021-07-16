Инженеры оценили риск гибели Безоса в космическом полете

Американские эксперты оценили вероятность того, что миллиардер Джеффа Безос погибнет в ходе первого суборбитального полета его корабля New Shepard, который намечен на 20 июля.

Главные факторы, определяющие риск – опыт запускающей компании, число успешных пусков и тип ракетных двигателей ракеты, пояснил Live Science инженер Джозеф Фрагола, несколько десятилетий проводивший оценку рисков для NASA.

Ранее корабль New Shepard 15 раз запускался на ракете, и лишь раз был отмечен отказ техники – при посадке разбилась ракета. «Это невероятно хороший показатель», — отметил эксперт. В случае Безоса риск снижает то, что полет короткий, без выхода на орбиту, и используется довольно простой двигатель, отметил Блейк Патни, инженер, специалист по оценке космических рисков.

Говоря о ракете Безоса, Фрагола оценил риск ее отказа в 1/200. Учитывая, что капсула находится высоко над двигателем и может аварийно отстрелиться, он оценил вероятность гибели экипажа в 1/1000.

Ранее стало известно, что аноним, выкупивший место на New Shepard, с помощью которой Джефф Безос совершит свой первый суборбитальный полет, внезапно отказался принимать в нем участие. Вместо него освободившееся место на корабле займет 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен. Также вместе с основателем Amazon преодолевать линию Кармана отправятся его брат и 82-летняя летчица Уолли Фанк.