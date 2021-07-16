Российские космонавты со следующего месяца будут получать повышенную зарплату

Российские космонавты, начиная со следующего месяца будут получать повышенную зарплату, заявил первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что в течение месяца мы завершим все формальные процедуры по доведению денежных средств до Центра подготовки космонавтов (ЦПК) и они уже получат полностью зарплату», — рассказал Овчинников.

Первый замгендиректора Роскосмоса также уточнил, что корпорация проведет перерасчет за предыдущие месяцы, так как постановление о повышении заработной платы для кандидатов в космонавты и космонавтов было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным в апреле 2021 года.

Ранее Герой России оценил рост зарплат для космонавтов до 500 тыс рублей в месяц.

«Роскосмос» выступил с заявлением о значительном повышении зарплат космонавтов спустя три дня после соответствующего поручения президента. Таким образом, кандидаты в космонавты начнут получать на 70% больше, оплата труда тех, кто уже побывал в космосе вырастет на 50%.