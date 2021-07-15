В Новой Гвинее нашли неизвестный вид птиц

В горах Западной Новой Гвинеи группа исследователей под руководством испанских ученых нашла неизвестный вид птицы. Об этом сообщает ТАСС.

Птицу назвали picabayas satinado («пикабайас сатинадо»). От других представителей рода его отличают окрас, морфология и геном. Они живут в дождевых лесах, питаются маленькими фруктовыми плодами.

Западная Новая Гвинея — одна из наименее изученных областей в мире, поэтому здесь могут обитать многие неизвестные науке виды.

Ранее группа ученых из Университета Паннонии в Венгрии под руководством Андреса Ликера нашла неточность в теории Чарльза Дарвина в части полового отбора.