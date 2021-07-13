Ученые доказали, что от большинства витаминов и добавок нет пользы

Ученые из американского Университета Джонса Хопкинса выявили, что витамины и минеральные добавки бесполезны, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование.

«Свои выводы ученые сделали на основании многолетних исследований, в которых участвовали тысячи человек», — говорится в сообщении.

По мнению исследователей, на улучшение состояния организма больший эффект оказывает здоровая пища, содержащая все необходимые витамины в натуральном виде. В то же время поливитамины не снижают риск сердечных заболеваний, рака, деградации мыслительных способностей и памяти. Кроме того, они не уменьшают количество повторных инфарктов и операций на сердце.

При этом добавки с содержанием витамина Е и бета-каротина могут быть вредными, особенно в больших дозах. Единственной добавкой, подтвердившей свою эффективность, стала фолиевая кислота: ее советуют принимать женщинам детородного возраста.

Ранее российские диетологи посоветовали для укрепления иммунитета есть рыбу, яйца, мясо птицы, а также молочные продукты. По мнению специалистов, употребление данных продуктов позволит увеличить в организме число белков, которые участвуют в образовании антител.