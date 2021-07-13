В Роскосмосе назвали пиаром суборбитальный полет Брэнсона

Суборбитальный полет миллиардера Ричарда Брэнсона, основателя Virgin Galactic, — отличный пиар повод. Об этом написал в Telegram руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

«Пресса взорвалась, Ричард Брэнсон поднялся на высоту 86 км и вернулся обратно. Не спорю, это шикарный пиар повод — миллиардер сам летит в первый коммерческий суборбитальный полет. Но если разбираться, ничего особо нового не произошло», — написал он.

Руководитель пресс-службы госкорпорации отметил, что суборбитальные полеты выполняются уже больше 60 лет. К тому же, туристические полеты также не являются чем-то новым.

70-летний Брэнсон вместе с командой из 5 человек совершил 11 июля полет к границе космоса. Это было сделано с помощью ракетоплана VSS Unity, созданного специалистами Virgin Galactic. Запуск был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America в Нью-Мехико.

Ранее стало известно, что после полета акции компании Virgin Galactic рухнули на 11,5%, до $43,2.