Рогозин прокомментировал полет миллиардера Брэнсона в космос

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал суборбитальный полет аппарата Unity-22 Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном, выразив надежду, что российские миллиардеры тоже начнут тратить деньги на развитие космических технологий, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — сказал он.

Рогозин согласился с утверждением о том, что суборбитальный полет Ричарда Брэнсона не имеет отношения к профессиональной космонавтике. Тем не менее, как добавил глава Роскосмоса, «событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».

В воскресенье, 11 июля, в США состоялся запуск ракетоплана VSS Unity с 70-летним Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.

Ранее сообщалось, что перед полетом Брэнсона посетил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.