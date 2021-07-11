Эксперт заявил, что полет Брэнсона нельзя считать космическим

Историк отечественной космонавтики, эксперт Александр Железняков заявил, что полет ракетоплана VSS Unity компании Virgin Galactic, в экипаже которого был миллиардер Ричард Брэнсон, нельзя назвать космическим, передает РИА «Новости».

«Согласно тому определению, которого придерживается управление гражданской авиации США и ВВС США, космическим называется пространство, начиная с высоты 50 миль — это 80 километров. По их определению, да, такой полет является космическим», — сказал Железняков.

Он указал, что согласно определению международной федерации аэронавтики, космос начинается с высоты 100 км. Согласно трансляции полета, корабль с миллиардером на борту достиг высоты 86,2 км над Землей.

«То есть, по международному определению, такой полет отнести к космическому нельзя», — отметил эксперт.

Он добавил, что участников таких полетов вместо «космонавтов» и «астронавтов» нужно называть «мезонавтами», так как они поднимаются в мезосферу.

11 июля корабль VSS Unity совершил первый испытательный тестовый суборбитальный полет при полной загрузке.

Вместе с Брэнсоном в полете приняли участие пять сотрудников Virgin Galactic — пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес, которая руководила ходом полета.