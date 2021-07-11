Безос обратился к своему конкуренту Брэнсону перед полетом в космос

Основатель компании частной аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос пожелал удачи своему конкуренту, генеральному директору Virgin Galactic Ричарду Брэнсону перед полетом в космос.

«Желаю вам и всей команде удачного и безопасного полета завтра», — написал предприниматель на своей странице Instagram под фотографией улыбающегося Брэнсона.

Полет 70-летнего миллиардера и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона состоится 11 июля. Так, бизнесмен опередит своего конкурента Безоса, который собирается отправиться в космос 20 июля на ракете New Shepard.

При этом в компании Безоса считают, что полет Брэнсона не будет полноценным космическим полетом, так как пройдет ниже линии Кармана — общепризнанной высоты в 100 км, с которой начинается космос.