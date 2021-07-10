Российский космонавт рассказал, что ему на МКС дозвонились телефонные мошенники

Российский космонавт Олег Новицкий рассказал в рамках международного онлайн-тренинга Cyber Polygon, что телефонным мошенникам удалось дозвониться ему на Международную космическую станцию (МКС) после ряда неудачных попыток, передает РИА «Новости».

По его словам, злоумышленники назвали себя сотрудниками банка.

«Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», — заявил Новицкий.

Космонавт также сообщил, что его не пытались взломать напрямую, так как у него нет «столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать».

В настоящее время на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Ранее Новицкий рассказал, как информация с Международной космической станции передается на Землю.