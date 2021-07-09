«Роскосмос» будет при помощи парашютов возвращать ступени ракет на Землю

Госкорпорация «Роскосмос» сделает заказ на разработку парашютной системы, с помощью которой на Землю можно будет возвращать ступени космических ракет. Об этом рассказал гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков, сообщает ТАСС.

«Буквально месяц назад мы от Роскосмоса получили предварительный заказ на разработку технических требований к подобным парашютным системам, которые могут возвращать многоразовые ступени», — сказал он.

По словам Насенкова, точных сроков создания системы нет, но научно-исследовательская работа начнется уже в этом году.

Ранее стало известно, что предприятие «Роскосмоса», исследовательский институт «Центр Келдыша», планирует испытать на Международной космической станции (МКС) элементы транспортно-энергетического модуля «Зевс» с ядерной энергоустановкой.

Создание транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой позволит России отправить к Луне и другим объектам Солнечной системы космический корабль, который сможет развить гораздо большую скорость, чем существующие образцы.