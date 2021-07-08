Ученые назвали пять причин импотенции после перенесенного коронавируса

Врачи, занимающиеся реабилитацией людей, переболевших коронавирусом, все чаще сталкиваются с импотенцией как одним из долговременных последствий заболевания. Об этом заявил Райан Берглунд, уролог из Кливлендской клиники (США). По словам Эммануэля Джанини, профессора эндокринологии и медицинской сексологии из Римского университета Тор Вергата, эректильная дисфункция может наблюдаться месяцы после выздоровления.

Ученые назвали пять причин возникновения эректильной дисфункции, возникающей после коронавируса. Так, перенесенная пневмония часто вызывает воспаления кровеносных сосудов, ограничивающих ток крови. Помимо этого, пневмония часто приводит к повреждению легких, что вызывает недостаточную насыщенность крови кислородом. Известно, что это является одним из факторов наступления импотенции.

Известно, что коронавирус повреждает клетки в яичках, в том числе Клетки Лейдига, ответственные за производство тестостерона, мужского гормона, отвечающего за уровень либидо. На снижение либидо может влиять и пропадающее обоняние, отмечает Джанини. Наконец, влияние на либидо оказывает депрессия и тревога, которые часто возникают при потере работы или работы, отметили специалисты изданию Los Angeles Times.