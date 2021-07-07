«Роскосмос»: неизвестный объект приблизится к МКС

Неизвестный объект подлетит к Международной космической станции (МКС) на более близкое расстояние, чем заявлялось ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Роскосмоса».

В госкорпорации рассказали, что прогнозируемое минимальное расстояние, на которое неизвестный объект может приблизиться к МКС, сократилось с 4,6 до 1,5 км.

В сообщении также приводятся новые данные Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), в которых указывается, что в четверг, 8 июля, в 1,5 км от Международной космической станции пролетит объект, который относится к категории космического мусора.

Утром в четверг «Роскосмос» сообщил, что космический мусор приблизится к МКС на опасное расстояние.

Ранее в июне стало известно, что космический мусор повредил Международную космическую станцию.