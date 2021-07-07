Американский стартап планирует запускать в космос по 300 ракет в год

Калифорнийский космический стартап Astra планирует в будущем запускать на орбиту небольшие легкие ракеты едва ли не ежедневно. В декабре 2020 года стартап впервые запустил 12-метровую ракету Rocket 3.2 с Аляски в космос, хотя она и не вышла на заданную орбиту. Теперь инженеры внесли изменения в конструкцию ракеты Rocket 3.3 и планируют вернуться к запускам этим летом.

«Осенью мы приступим к ежемесячным пускам, в следующем году планируем перейти к еженедельным, — заявил глава фирмы Крис Кемп изданию Space.com. –Затем мы перейдем от еженедельных космических пусков к ежедневным запускам, или порядка 300 пускам в год».

По данным аналитиков, ежегодный рынок легких космических нагрузок растет, и фирма планирует отхватить его немалую часть, привлекая клиентов возможностью дешевых, гибких по времени пусков при помощи ракет, умещающихся в стандартный контейнер. Планируется, что ракеты будут постоянно совершенствоваться. Так, в модели Rocket 3 на первой ступени будет пять двигателей Delphin, один Aether – во второй. А ракета Rocket 4, которая войдет в строй в 2022 году, в первой ступени будет иметь лишь один мощный двигатель.