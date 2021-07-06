«Союз», на котором космические туристы полетят на МКС, прибудет на Байконур в сентябре

Космический корабль «Союз МС-20», который с экипажем в составе одного российского космонавта и двух космических туристов в декабре отправится на Международную космическую станцию (МКС), в сентябре прибудет на космодром Байконур, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической области.

«Доставка «Союза МС-20» на Байконур намечается на начало сентября», — рассказали источники.

Японский предприниматель Юсаку Маэдзава купил себе и своему помощнику Йозо Хирано место на корабле «Союз» в мае. В июне японцы прошли в России курс подготовки к полету. По плану, они полетят в космос 8 декабря, проведут на МКС 12 дней, после чего 20 декабря вернутся на Землю.

Ранее стало известно, что конкурент Джеффа Безоса, британский миллиардер Ричард Брэнсон, обгоняет его в космической гонке.

Брэнсон заявил, что 11 июля отправится в суборбитальный полет на космическом корабле Unity-22, созданном в его компании Virgin Galactic.