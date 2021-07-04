Китайские космонавты вышли в открытый космос впервые за 13 лет

Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в открытый космос впервые с 2008 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая, где велась прямая трансляция миссии.

Выход в открытый космос был осуществлен из основного модуля «Тяньхэ» строящейся китайской орбитальной станции «Тяньгун».

Уточняется, что это была первая миссия по выходу в космос для экипажа «Шэньчжоу-12» и первая внекорабельная активность китайских космонавтов за последние 13 лет.

В последний раз в открытый космос выходил экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-7».

Строительство многомодульной китайской орбитальной станции «Тяньгун» официально началось 29 апреля 2021 года. Тогда на орбиту был успешно выведен основной модуль «Тяньхэ». Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого будет выполнено 12 миссий.