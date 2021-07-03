Ученые выяснили, что человеческий мозг может «путешествовать во времени»

Ученые из Франции и Нидерландов выяснили, что человеческий мозг может «путешествовать во времени». Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в журнале Journal of Neuroscience.

По словам специалистов, что у мозга есть внутренний поток времени, на который невозможно повлиять извне. Для проверки своей теории ученые изучили мозг людей, больных лекарственно-устойчивой эпилепсией, которым уже требовались инвазивные электродные имплантаты.

Исследователи подсоединили специальные электроды к мозгу человека, активизировав так называемые временные клетки, которые реагируют на внутреннее ощущение последовательности событий. В конечном итоге удалось установить, что орган измеряет эпизодические движения, за счет чего течение времени фиксируется в человеческом сознании.

В связи с этим ученые пришли в выводу, что человек способен на «путешествия во времени»,но заключили, что этот процесс отличается от того, что показывают в фильмах.

Ранее американские ученые выяснили, что часть генов в мозге после смерти становится активнее и усиливает рост клеток.