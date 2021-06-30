Историк не нашел ничего нового в публикации переговоров погибшего экипажа «Союза-11»

Опубликованные расшифровки переговоров погибшего 50 лет назад экипажа «Союза-11» не являются новыми, и ранее уже публиковались. Об этом «Газете.Ru» заявил историк, автор книг о советской космонавтике Антон Первушин.

«Это всё публиковалось ранее в разных источниках. Ничего нового, увы, — отметил Первушин. - В связи с трагическим юбилеем хотелось бы увидеть подлинные документы, связанные с этим полетом, а не компиляцию из источников, которые хорошо известны историкам космонавтики и давно размещены в сети. Будем надеяться, что такие документы всё же появятся, ведь любая трагедия - всегда урок, который следует изучать, чтобы не допустить ее повторения.

30 июня Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры экипажа космического корабля «Союз-11», трагически погибшего при спуске с орбиты 50 лет назад в результате разгерметизации корабля.

«Подлинность записи переговоров подтверждаю», подписался на документе 27 декабря 1971 года командир войсковой части 26266 (будущий Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина) инженер-полковник Гуляев.

Судя по имеющимся на первой странице расшифровки отметкам, запись была рассекречена 10 апреля 2013 года.