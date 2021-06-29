Япония может отправить космический аппарат к спутнику Марса

В Японии рассматривают возможность отправки в 2024 году космического аппарата к спутнику Марса — Фобосу, сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что 29 июня офисе премьер-министра Японии Есихидэ Суги прошло заседания штаба по вопросам стратегии в области освоения космоса, где была озвучена инициатива.

«Космос — это рубеж, который дает людям мечты и надежды, и в то же время это фундамент, который поддерживает экономику и общество будущего. Мы будем усиливать необходимые меры на основании сегодняшнего решения» — приводит телеканал слова премьер-министра.

В рамках пересмотренного плана предполагается внесение цели о запуске японским аэрокосмическим агентством (JAXA) космического аппарата к Фобосу. По данным источников, к 2029 году планируется получить образцы грунта и доставить их на Землю.

В 2015 году JAXA обнародовало план создания беспилотного космического зонда для доставки песка и других образцов с Марса в рамках многолетней миссии. Ожидалось, что план будет первой в мире миссией по сбору проб со спутников, Фобоса и Деймоса.