Ученые изобрели устройство для похудения в виде «замка» для челюсти

Исследователи из новозеландского университета Отаго изобрели новое устройство для похудения, сообщает журнал Vice.

Изобретение под названием DentalSlim Diet Control представляет собой магнитный замок, скрепляющий зубы пациентов.

«Это позволяет владельцу открывать рот только примерно на 2 мм, ограничивая его жидкой диетой, но при этом дает возможность говорить и не ограничивает дыхание», — рассказали создатели устройства.

Отмечается, что участники испытаний DentalSlim Diet Control потеряли в среднем 6,36 кг за две недели и «были мотивированы продолжить свой путь к снижению веса».

При этом создатели устройства подверглись критике в социальных сетях, где их магнитный замок назвали «бесчеловечным и жестоким».

«Это одна из самых ужасных вещей, которые я когда-либо видела», — написала одна из пользователей Twitter.

Реакция в соцсетях заставила создателей выпустить пояснение к предыдущему посту.

«Уточним, что устройство не предназначено как средство быстрой или долгосрочной потери веса; скорее, оно должно помочь людям, которым нужна операция и которые не могут сделать операцию, пока они не похудеют», — заявили исследователи.

Они уточнили, что отключить магниты пользователи смогут в любой момент.