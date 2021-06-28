Радар нашел запасы воды на Марсе

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии обнаружили, что на южном полюсе Марса могут залегать десятки подповерхностных озер. Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Астрономы изучили сигналы радара, которые отражались от полюса. Эти данные были получены Европейским космическим агентством в 2018 году. Исследователи пришли к выводу, что данные указывают на наличие десятков подземных озер. В то же время, вероятно, многие из этих водоемов замерзли.

«Мы считаем, что либо жидкая вода - это обычное явление под южным полюсом Марса, либо эти сигналы указывают на что-то еще», — приводятся слова соавтора работы Джеффри Плаута.

Ученые уточняют, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить площадь и расположение озер.

Ранее китайское национальное космическое агентство (CSNA) опубликовало видео посадки спускаемого аппарата «Чжужун». «Чжужун» успешно покинул посадочную платформу в 10.40 по пекинскому времени, достиг поверхности Марса и приступил к исследованиям.