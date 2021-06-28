Ученые: прививка может защитить от коронавируса на долгие годы

М-РНК вакцины вызывают в организме стойкую иммунную реакцию, которая может защищать от коронавируса в течение многих лет, считают иммунологи из Вашингтонского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Nature.

После вакцинации или болезни в лимфоузлах появляются зародышевые центры, в которых В-лимфоциты учатся распознавать вирус и бороться с ним. Чем шире набор генетических последовательностей, с которыми сталкиваются клетки, и чем дольше они «обучаются», тем лучше будет результат.

Исследователи отобрали 41 добровольца, в том числе восемь человек, переболевших COVID-19, которые были привиты двумя дозами вакцины Pfizer-BioNTech. У 14 из них команда взяла образцы из лимфатических узлов через три, четыре, пять, семь и 15 недель после введения первой дозы.

Оказалось, через 15 недель после введения первой дозы вакцины зародышевые центры все еще был очень активны у всех 14 участников, а количество клеток памяти, хранящих информацию о ранее действовавших антигенах и формирующих вторичный иммунный ответ, не уменьшилось.

Обычно пик эффективности зародышевых центров приходится на первую-вторую неделю после иммунизации, а затем ослабевают, поясняют исследователи. Уже к 4-6 неделе их количество значительно уменьшается.

Исходя из этих данных, можно предположить, что полученного после вакцины иммунитета может хватить на много лет, считают исследователи. Повторная вакцинация может понадобиться людям со слабой иммунной системой, пожилым, тем, кто принимает иммуноподавляющие препараты. Людям, перенесшим COVID-19, а затем привившимся, иммунитета может хватить вообще на всю жизнь.

Тем не менее, ревакцинация будет необходима, если вирус продолжит мутировать, и появятся новые штаммы, которые иммунная система не сможет распознать.

Вероятно, такой продолжительный иммунитет обусловлен механизмом действия мРНК-вакцин, отмечают авторы работы, поэтому вакцина от Moderna должна привести к схожему результату. Однако не исключено, что и другие вакцины дадут аналогичный эффект.