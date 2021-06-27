В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус

Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые нашли у летучих мышей из штата Махараштра вирус Нипах, который смертельно опасен для человека. Соответствующая статья опубликована в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения».

По имеющимся данным, этот вирус является одним из самых опасных в мире. Чаще всего его обнаруживают у летучих лисиц и мышей, но он может передаваться людям через фрукты, на которые попала слюна болеющего животного. В настоящий момент против вируса нет лекарств и вакцин, поэтому уровень летальности достигает от 40 до 75%.

«Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность», — говорится в статье.

Ученые подчеркнули, что летучие мыши часто живут рядом с людьми, поэтому вероятность передачи вируса высока.

Ранее у летучих мышей в Сочи нашли опасные виды коронавируса — «Хоста-1» и «Хоста-2».