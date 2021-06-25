Российские ученые придумали, как предотвращать наводнения

В пресс-службе платформы «Национальной технологической инициативы» (НТИ) заявили, что команда специалистов университета ИТМО разработала программу прогнозирования уровня воды в реках во время весеннего половодья для предотвращения наводнений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта технология может быть использована в работе МЧС России», — говорится в сообщении.

Данная разработка одержала победу в Emergency DataHack – соревновании по предупреждению чрезвычайных ситуаций от МЧС России и платформы «Инфраструктура научно-исследовательских данных».

Программа создает модель, позволяющую предсказывать значение уровня воды на нескольких гидрологических постах на семь суток вперед. У таких постов на реках имеется информация об уровне воды, температуре воздуха, осадках, характеристиках снежного покрова.

Кроме того, специалисты учитывают метеопараметры, которые определяют питание реки в период половодья: для этого определялся объем осадков за предыдущие 20 дней, а исходя из всех данных строится прогноз по подъему уровня воды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что уровень воды на малых и средних реках в Подмосковье поднимется на один-два метра, это опасное явление. Он также отметил, что несмотря на приведенные показатели подъема воды, половодье 2021 года пока нельзя назвать катастрофическим.