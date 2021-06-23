Опубликован доклад вермахта о первой встрече с неизвестным советским танком

«Газета.Ru» опубликовала ранее не доступные широкой общественности материалы разведки вермахта, в которых приводятся сведения о положении и действиях советских войск в первые часы и дни войны. Документы разведки нашел в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации сотрудник Германского исторического института в Москве доктор Маттиас Уль.

В донесении от 29 июня (стр 151) немецкая разведка приводит данные о встрече немецких войск с неизвестной советской техникой:

«На дороге Гродно-Лида приблизительно в 10-15 км западнее Лиды обнаружены 2 тяжелых танка неизвестной прежде конструкции. Каждый из танков оснащен 150-мм орудием и 2 легкими пулеметами».

Как пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, это были танки КВ-2. «Это известная модификация, танк тяжелый, как и КВ-1. Но он был оснащен 152-мм гаубицей, которую поставили в башню увеличенного размера. Масса танка – 52 тонны. Танк получился гигантский, он стоит в Центральном музее вооруженных сил, кстати. Он сильно отличался от КВ-1, немцы такой машины не знали. По сути шасси то же самое, а башня – совершенно другая, гигантская», — отметил Мураховский.