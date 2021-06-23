Ученые выяснили, кто больше всего подвержен депрессии

Риск развития депрессии у тех, кто рано ложится и рано встает, ниже, чем у всех остальных. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие свое исследование на научном портале JAMA Psychiatry.

В ходе эксперимента они использовали две генетические базы данных о более чем 800 000 взрослых. Также биологи собрали данные о режиме сна испытуемых. Они обнаружили, что у «жаворонков» риск развития глубокой депрессии был на 23% ниже.

Доктор Тилль Реннеберг, эксперт по хронобиологии, не участвовавший в исследовании, в разговоре с The New York Times отметил, что «совам», в свою очередь, часто приходится нарушать свой режим сна во время раннего подъема на работу, что может способствовать депрессии.

«Они [ученые] сделали правильные выводы из своих данных, но жизнь намного сложнее», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что утрата чувства удовлетворения от того, что раньше приносило удовольствие, может говорить о начинающейся деменции.