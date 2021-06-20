Музыка Моцарта может предотвратить эпилептические припадки

Совместное исследование специалистов из Больницы Святой Анны и университета Масарика в Чешской Республике показало, что прослушивание Сонаты Вольфганга Моцарта для двух фортепиано может оказать терапевтический эффект на людей, страдающих от эпилептических припадков. Об этом сообщил портал Sky News.

Чтобы определить влияние музыки, специалисты сравнивали воздействие двух классических произведений на эпилепсию и мозговую активность.

«К нашему удивлению, мы обнаружили существенные различия между эффектами от Сонаты Моцарта для двух фортепиано и 94-й симфонии композитора Йозефа Гайдна. Исследование показало, что у пациентов, прослушавших Моцарта, эпилептиформная активность снизилась на 32%. Композиция Гайдна приводила к увеличению этого показателя на 45%», — заявил профессор университета Масарика Иван Ректор.

Он отметил, что прослушивание 94-й симфонии показывало положительное влияние на мозговую активность только среди женщин. У мужчин композиция только повышала в три раза активность эпилептиформных разрядов.

Команда исследователей также провела акустический анализ Сонаты для двух фортепиано. Это показало, что положительное влияние на мозговые волны было вызвано не эмоциями от прослушивания композиции, а именно сам акустический характер произведения.

Эксперты считают, что итоги их исследования помогут проложить путь к дальнейшей разработке персонализированной музыкальной терапии, благодаря которой можно проводить профилактику и лечение эпилептических припадков.

В интервью Sky News, профессор Ректор подчеркнул, что его команда уже начала проводить новое исследование. В нем специалисты университета Масарика тестируют несколько типов музыки, и пытаются обнаружить те ее виды, которые будут обладать противоэпилептическими свойствами у отдельных пациентов.

«Мы планируем протестировать музыку на эпилептических вечеринках, используя индивидуальные акустические паттерны», — заключил Иван Ректор.

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