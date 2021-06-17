Турция отправит астронавта на МКС

Турция ведет переговоры с Россией и США по доставке своего астронавта на Международную космическую станцию. Об этом сообщил глава национального космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым, пишет «Интерфакс».

«Мы ведем переговоры по этому вопросу с нашими партнерами, в основном из США и России. Мы на заключительной фазе», — сказал он.

По его словам, контракт будет подписан в ближайшие месяцы, после чего начнется отбор кандидатов.

Ранее американский и европейский космонавты вышли в космос, чтобы развернуть новую солнечную панель на борту Международной космической станции, но им это не удалось. Как сообщили в NASA, во время монтажных работ возникли сложности с крепежным механизмом.