Пользователи жалуются, что интернет-антенны Starlink от Маска отключаются на жаре

Житель Аризоны пожаловался, что его тарелка спутниковой интернет-связи Starlink от компании SpaceX отрубается на солнце при нагревании выше 50 градусов Цельсия. В момент отключения интернета приложение Starlink высветило надпись «Offline: Thermal shutdown».

Пользователь разместил скриншот на сайте Reddit, связался с оператором, и там ему объяснили, что антенны выключаются при нагреве выше 50 градусов, и включаются обратно при остывании до 40 градусов. Пользователь решил охладить тарелку, побрызгав на нее водой, после чего связь возобновилась.

Однако радость была недолгой, вскоре после нагрева антенна вновь отключилась. Как написал автор сообщения, после этого он отправился в хозяйственный магазин, чтобы купить материалы для обустройства навеса и создания тени над антенной.

С такой проблемой столкнулся не он один. «Вы не одиноки. Мой Starlink установлен в 50 милях к югу от Гранд-Каньона, и тоже то включается, то выключается. Сегодня тоже отключилась спустя час после охлаждения. Последняя измеренная температура составляла 39 градусов Цельсия», — написал еще один пользователь. По утверждению компании, их антенны должны работать с отрицательных температур до 40 градусов, напоминает Ars Technica.