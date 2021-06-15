Рогозин заявил, что ни одна страна одна не сможет создать систему защиты Земли

Ни одна страна в мире не может самостоятельно создать систему, которая могла бы изменить траекторию угрожающих Земле небесных тел. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021, передает ТАСС.

По его словам, такой технологии пока в принципе не существует, ее нужно создавать. Глава госкорпорации подчеркнул, что задача по созданию такой системы, по защите Земли, должна быть общей.

Рогозин добавил, что планетарная защита является одной из самых важных задач для космонавтики.

«Важная задача - как уберечь планету от непрошеных столкновений с космическими телами, которые могут разрушить цивилизацию», — сказал гендиректор.

Глобальная конференция по исследованию космоса изначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно на территории различных государств. В текущем году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.

Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос готов к сотрудничеству с NASA и назвал условия для этого.