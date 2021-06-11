Ученые нашли гены, связанные с раком простаты и шизофренией одновременно

Ученые из РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова, НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова и их британские коллеги нашли гены, которые снижают риск шизофрении, но повышают риск рака простаты. Исследование было опубликовано в журнале Oncotarget.

Авторы работы изучили полиморфизмы (структурные различия) генов, связанных с психическими и неврологическими заболеваниями. Они обнаружили, что некоторые варианты связанных с регуляцией серотонина и дофамина генов SLC6A4 и DRD4 в избытке встречаются в организме мужчин, страдающих от агрессивного рака простаты. Однако эти же варианты сегодня известны как снижающие риск развития шизофрении.

Онкозаболевания встречаются у людей с шизофренией реже, чем в популяции в среднем, отмечают авторы работы. Интересно, что развитие рака простаты в большой степени зависит от регуляторных путей нервов, входящих в окружающую опухоль микросреду, а нейромедиаторы, такие, как дофамин и серотонин, рассматриваются как важный фактор роста опухоли.

Исследователи призывают более глубоко изучить влияние генов, связанных с работой нейромедиаторов, на риск развития рака простаты и на прогноз заболевания.