Рогозин заявил о готовности Роскосмоса к сотрудничеству с NASA при отмене санкций

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона готова к сотрудничеству с NASA и назвал условия для этого. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Да и мы не против сотрудничества, только путь к нему — отмена санкций против предприятий Роскосмоса», — написал он.

Ранее глава Nasa Билл Нельсон в интервью газете Politico заявил, что cотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

До этого Рогозин заявил, что Роскосмос не может запустить несколько спутников на орбиту из-за санкций США на поставку в Россию микроэлектроники.

В конце прошлого года США ввели санкции в отношении нескольких зарубежных компаний. В их числе оказались предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.

После введенных ограничений генеральный директор Роскосмоса обратился к правительству США с требованием отменить эти санкции ради «общего дела».

4 июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном. Основной темой беседы стало продолжение Российско-американского сотрудничества в области космоса, прежде всего в рамках программы международной космической станции.

Глава Роскосмоса поставил перед собеседником ряд вопросов, ранее инициированных американской стороной, которые существенно затрудняют взаимодействие. Речь в том числе шла о санкциях, введенных американской администрацией в отношении предприятий Российской космической промышленности.