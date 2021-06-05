Грузовой корабль SpaceX состыковался с МКС

Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX совершил успешную автономную стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным NASA, стыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС произошла в 05:08 по времени Восточного побережья США (12:08 мск). Корабль доставил на станцию 7,3 тыс. фунтов, или 3,3 тонны груза — продовольствия, оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем МКС.

В негерметичном отсеке корабль привез две новые солнечные панели IROSA, которые после установки их на станции позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения ее функционирования

В четверг 4 июня тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовой миссией корабля Dragon на МКС.

Ранее, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном. В частности, Нельсон предложил продлить эксплуатацию МКС до 2030 года при необходимом государственном финансировании. Нельсон также позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе