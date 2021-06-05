Глава NASA опасается новой космической гонки с Россией и Китаем

Новый глава NASA Билл Нельсон выразил обеспокоенность возможностью новой космической гонки на фоне планов России теснее сотрудничать с Китаем в этой области. При этом он выразил сожаление желанием Москвы выйти из проекта Международной космической станции. «Если Россия из него выйдет, это не будет хорошо», — заявил Нельсон в эфире CNN.

«Если Россия начнет зависеть от Китая, то мы получим новую настоящую гонку к Луне с Китаем и Россией против нас, — заявил глава NASA. – Десятилетиями, 45 лет до настоящего времени мы сотрудничали с русскими в космосе, и я хотел бы продолжать это сотрудничество».

Накануне состоялся первый телефонный разговор между Нельсоном и Дмитрием Рогозиным, после которого глава Роскосмоса опроверг готовность России участвовать в проекте МКС до 2030 года. «Это не так. Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали», — сообщил Рогозин.

«Могу вам сказать, что какой бы ни была напряженной политика в отношениях с Россией на уровне Путина, работники космической отрасли хотят продолжать сотрудничать с американцами», — добавил Нельсон.