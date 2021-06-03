Ученые выделили у людей и кошек пять типов взаимоотношений

Исследователи из Университета Линкольна на основе опроса четырех тысяч кошатников выделили пять типов взаимоотношений между хозяином и питомцем — открытые отношения, отдаленная ассоциация, легкие отношения, созависимость и дружба. Результаты своего исследования ученые представили в журнале Animals.

«Несмотря на то что кошки формируют с людьми тесные отношения, известно о них мало. Как с любыми сложными социальными взаимодействиями, связь между хозяином и питомцем – продукт отношений между обеими субъектами и их личными качествами. Многие кошки – одиночки, однако далеко не все. Большая коммуникабельность кошек и ожидания хозяев могут быть значимыми факторами. То, как хозяин эмоционально вкладывается в кошку, и ее общительность, по-видимому, играет особенно значимую роль в том, какой тип взаимоотношений у них складывается», — отметил ведущий автор исследования, профессор Университета Линкольна Дэниэл Миллс.

Прохождение опросника 3994 владельцами кошек позволило ученым собрать данные о том, как кошка воспринимает владельца, как тот относится к ней и ее потребностям, а также как часто человек и кошка взаимодействуют. В итоге исследователи выделили пять типов взаимоотношений.

При отдаленной ассоциации и легких отношениях хозяин обычно эмоционально не привязан к кошке. Та в ответ также старается держать дистанцию – во втором случае она может уходить очень далеко от дома. При созависимости и дружбе, человек, наоборот, очень привязан к питомцу. Главная разница между двумя типами этих отношений состоит в том, на какой дистанции кошка и человек могут находится друг от друга: при созависимости питомец старается не отдаляться от хозяина и агрессивно относится к чужакам.