NASA отправит на МКС светящихся кальмаров

NASA отправит на Международную космическую станцию светящихся кальмаров и микроскопических беспозвоночных тихоходок. Об этом пишет Daily Mail.

Таким образом будет исследована реакция микробов на микрогравитацию. Запуск будет произведен не раньше 3 июля в рамках 22-й миссии SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

«Молодые кальмары бобтейл (Euprymna scolopes) являются частью исследования UMAMI по изучению влияния космоса на симбиотические отношения между кальмаром и бактерией Vibrio fischeri», — приводятся слова представителя NASA.

Тихоходки, в свою очередь, были выбраны для исследования, потому что считаются самыми выносливыми существами. Результаты могут помочь понять факторы стресса, влияющие на космонавтов.

Ранее заместитель главы американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Томас Цурбухен поздравил китайских коллег с успешной посадкой зонда «Тяньвэнь-1» на Марс.