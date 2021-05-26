Астроном объяснил, почему Луна становится красной во время затмения

Астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал, почему Луна становится красной во время затмения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, земная атмосфера имеет голубой цвет, потому что рассеивает синий спектр солнечного света, а красные лучи проходят сквозь атмосферу.

Атмосфера в свою очередь является линзой для лучей солнечного света и преломляет их. После этого они освещают Луну, отражаются и возвращаются на Землю, создавая для наблюдающих эффект красного изображения.

«И по этой же причине, представьте себе, запрещающий сигнал светофора тоже красный. Просто потому, что красный цвет даже в туманной среде лучше виден с большого расстояния», — отметил астроном.

Угольников заверил, что ничего страшного в красном цвете Луны нет.

В среду, 26 мая, произошло полное затмение Луны. На территории России его могли видеть жители южной части Сибири и Дальнего Востока.

Ранее В РАН рассказали об уникальности состоявшегося суперлуния.