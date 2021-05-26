«Буран» на Байконуре очистили от граффити

Корабль «Буран», находящийся на Байконуре, очистили от граффити вандалов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник на космодроме.

«Надписи были убраны полтора месяца назад (в апреле — ред.), когда были обнаружены следы проникновения», — поделился собеседник агентства.

Ранее в сети появились снимки, сделанные в монтажно-заправочном комплексе Байконура, где стоял недостроенный корабль. Авторы граффити оставили на челноке надписи: «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». В Роскосмосе заявили, что после произошедшего необходимо оперативно передать объект в один из музеев космонавтики.

Основатель и СЕО консалтинговой̆ группы vvCube Вадим Ткаченко рассказал «Газете.Ру», что уличным художникам, которые разрисовали недостроенный космический челнок «Буран», может грозить штраф около 70 тыс. руб., либо арест на срок до 40 суток.