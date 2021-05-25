Ученые МГУ рассказали об эксперименте, который позволит «читать мысли»

Ученые МГУ провели эксперименты по распознаванию проговариваемых про себя русских фонем. Собирали и анализировали данные при помощи электроэнцефалограммы. Специалист в области интеллектуальных систем кафедры информационной безопасности факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Евгений Ильюшин рассказал RT об успехах эксперимента, однако отметил, что о «чтении мыслей» говорить еще рано.

«На самом деле речи о чтении мыслей, конечно же, не идёт. В своём исследовании мы пытались распознавать проговариваемые человеком фонемы на основе данных электроэнцефалографии (ЭЭГ). Фонемы — это такие неделимые языковые единицы, которые мы пытались отличить друг от друга. Совместно с психофизиологами МГУ Александром Валентиновичем Вартановым и Андреем Олеговичем Шевченко в качестве предъявляемых стимулов были определены семь фонем русского языка: «А», «Б», «Ф», «Г», «М», «Р», «У». Выбраны они были по причине различий в механизмах артикуляции», — объясняет Евгений Ильюшин.

При помощи методов машинного обучения ученые построили классификатор, который по записи ЭЭГ пытается предсказать проговариваемую фонему. Точность такой модели составляет примерно 75% для случая двух фонем. Ученый отмечает, что такой результат сравним с теми, что ранее получали зарубежные исследователи с таким же дизайном и оборудованием. Уникальным отличием эксперимента ученых МГУ является использование фонем именно русского языка.

Все эксперименты, сообщил Ильюшин, проводятся на кафедре психофизиологии психологического факультета МГУ. В качестве испытуемых — студенты. На голову им надевают специальную шапку с электродами, наносится токопроводящий гель. После этого на мониторе перед участником эксперимента появляются различные фонемы. Он должен мысленно их проговаривать.

В МГУ рассказали, что распознавание внутренней речи является перспективной технологией. В будущем ученые собираются создать полноценное устройство для помощи людям с нарушениями речи.

«В случае создания такого устройства люди смогли бы взаимодействовать с компьютерами при помощи мыслей, что особенно важно при некоторых заболеваниях. Для создания такого устройства нужно улучшить сам способ сбора данных, то есть разместить большее количество электродов в области интереса, а также улучшить алгоритмы обработки», – отметил Ильюшин.

Исследования в этой области пока находятся на ранних стадиях, объяснил Евгений Ильюшин, подобные эксперименты также активно проводят зарубежные коллеги.