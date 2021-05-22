Китайский марсоход сошел с платформы и приступил к исследованию Марса

Китайский марсоход «Чжужун» сошел с посадочной платформы на поверхность Марса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

«Марсоход «Чжужун» успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию», — рассказали в ведомстве.

Ранее были публикованы кадры с поверхности Марса, снятые китайским космическим аппаратом.

23 июля 2020 года Китай запустил к Марсу тяжелую ракету-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с исследовательским зондом «Тяньвэнь-1». В составе миссии к соседней планете были одновременно направлены орбитальный корабль, посадочный модуль и марсоход. Масса всей перелетной конструкции «Тяньвэнь-1» составила пять тонн. 15 мая 2021 года исследовательский зонд совершил успешную посадку на Марсе.