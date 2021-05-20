Ученые выстрелили тихоходками из пушки, чтобы проверить их живучесть

Астробиологи из Кентского университета в Великобритании стреляли тихоходками из специальной пушки, чтобы проверить, способны ли те выжить при импактных событиях. Исследователи рассчитывают, что эти данные позволят узнать больше о том, в каких условиях может существовать жизнь в Солнечной системе. Работа была опубликована в журнале Astrobiology.

Тихоходки известны своей живучестью — они переносят многолетнюю заморозку, нагревание свыше 100 °С, почти полное пересыхание, пребывание в открытом космосе, облучение высокими дозами ионизирующего излучения. В 2019 году израильский зонд Beresheet с тихоходками на борту разбился при посадке на Луну, и судьба тихоходок неизвестна до сих пор — могли ли они выжить в лунных условиях?

Чтобы выяснить, насколько тихоходки устойчивы к импактным событиям (столкновениям, ударам, падениям), исследователи накормили и напоили их, а затем отправили в морозилку на двое суток, чтобы ввести в состояние анабиоза. Затем по несколько тихоходок загружали в нейлоновую «пулю», которой выстреливали из специальной пушки для физических экспериментов. Пушка использует сначала порох, а потом легкий газ (например, водород или гелий), выталкивая снаряд со скоростью до 8 км/с.

Тихоходоками стреляли со скоростью до 1 км/с по песку в вакуумной камере. Оказалось, тихоходки способны выжить при выстрелах со скоростью до 0,825 км/с — на большей скорости их разрывает на части. Результаты не дают ответа о судьбе тихоходок на Луне, но вертикальная скорость зонда перед крушением составляла 134,3 м/с, а горизонтальная — 946,7 м/с, что оставляет им не так много шансов.

А вот при падении метеоритов на Землю выброшенные в космос фрагменты почвы и камней вполне могут двигаться в пределах скорости, позволяющей тихоходкам выжить. Теоретически, таким образом они могли бы добраться до других планет.