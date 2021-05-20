Китай перенес запуск космического грузовика «Тяньчжоу-2»

Китай перенес запуск беспилотного грузового корабля «Тяньчжоу-2» к своей космической станции, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайскую программу пилотируемых полетов.

«Запуск грузового космического корабля «Тяньчжоу-2» был отложен по техническим причинам, время запуска будет определено отдельно», – указано в сообщении.

Конкретные причины такого решения не уточняются.

Перенесенный полет должен был стать первым для «Тяньчжоу-2» полетом к китайской строящейся станции «Тяньгун».

15 мая Китай впервые в своей истории успешно посадил космический аппарат «Тяньвэнь» на поверхность Марса. 19 мая были опубликованы первые фотографии и видеозаписи аппарата с Марса.

23 июля 2020 года Китай запустил к Марсу тяжелую ракету-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с исследовательским зондом «Тяньвэнь-1». В составе миссии к соседней планете были одновременно направлены орбитальный корабль, посадочный модуль и марсоход. Масса всей перелетной конструкции «Тяньвэнь-1» составила пять тонн.