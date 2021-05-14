Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая

Крупный астероид 2015 KJ19 приблизится к Земле 14 мая. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на NASA.

Отмечается, что астероид имеет диаметр от 88 до 200 м. На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 13.04 по московскому времени. Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны.

Кроме того, уточняется, что астероид не представляет никакой опасности.

Ранее специалисты Смитсоновского института заявили, что столкновение с Землей астероида 66 млн лет назад не только привело к вымиранию динозавров, но и полностью изменило тропические леса Амазонии.

21 марта в NASA сообщили о том, что мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32. Ожидалось, что он приблизится на расстояние в два млн км, поэтому его обозначили как «потенциально опасный астероид».