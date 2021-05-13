NYT: у ряда военных и дипломатов США за рубежом выявили повреждения мозга

У более чем 130 американских дипломатов и военных, ведущих деятельность за рубежом, выявили повреждения головного мозга. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц.

Отмечается, что изначально стало известно о 60 случаях проблем со здоровьем в Китае и на Кубе, в дальнейшем повреждения нашли у американских представителей, работающих в Европе и Азии.

Согласно информации газеты, степень повреждения мозга у военных и дипломатов варьируется от головных болей до мыслей о самоубийстве. Известно, что похожие инциденты также происходили пять лет назад. Тогда администрация экс-президента США Дональда Трампа стремилась к тому, что министерство обороны активнее участвовало в расследовании причин этих случаев. Издание утверждает, что сотрудники администрации столкнулись с трудностями из-за федеральной защиты данных о здоровье, которая ограничила их доступ к информации, необходимой для выявления возможной закономерности среди ранее не зафиксированных повреждений.

Администрация действующего американского лидера Джо Байдена призвала ведомства назначить координаторов, которые отвечали бы за обнаружение причин повреждений мозга у чиновников и военных и повышением качества медицинских услуг, предоставляемых пострадавшим сотрудникам.