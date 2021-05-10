Глава NASA обвинил Китай в несоблюдении стандартов по космическому мусору

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон раскритиковал Китай в связи с ситуацией вокруг китайской ракеты-носителя Long March-5B («Чанчжэн-5Б», CZ-5B) заявив, что страна не соответствует стандартам в отношении космического мусора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу NASA.

По его словам, космические державы должны бороться с мусором и предпринимать действия, чтобы он не попадал на Землю. «Космические державы должны минимизировать риски для людей и собственности на Земле от повторного вхождения космических объектов и гарантировать прозрачность данных операций», — говорится в тексте заявления.

Нельсон заявил, КНР «не соответствует ответственным стандартам касательно их космического мусора». «Очень важно, чтобы Китай, все космические державы и коммерческие организации действовали в космосе ответственно и транспарентно для обеспечения безопасности, стабильности и долгосрочной устойчивости космической деятельности», — отметил он.

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